ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Германия захотела самую сильную армию в Европе
Берлин ставит цель превзойти Британию и Францию по мощи вооруженных сил, подняв военные расходы до 5% ВВП и вернув обязательную службу
Германия захотела самую сильную армию в Европе
/ Bundeswehr
15 мая 2025 г.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал превратить бундесвер в самую мощную армию Европы. В своей первой большой речи в Бундестаге он заявил, что стране нужно выделить все ресурсы, чтобы добиться этой цели, включая пересмотр политики в сфере военной службы и расходов.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия может вернуться к всеобщей воинской обязанности, если добровольцев будет недостаточно. «Пока мы делаем ставку на добровольную службу, но если людей не хватит — это решение будет пересмотрено», — сказал он. Уже в первом квартале 2025 года число новых рекрутов выросло на 20% по сравнению с концом 2024-го.

По словам Писториуса, всем молодым жителям Германии будут разосланы письма с анкетами о прохождении службы — для мужчин обязательные, для женщин добровольные. Цель — довести численность бундесвера с 180 тыс. до 200 тыс. к 2031 году.

Тем не менее, признают немецкие военные, без перестройки инфраструктуры, роста контрактов на производство оружия и модернизации казарм добиться реального лидерства будет сложно.

Финансовые ограничения на оборонные проекты были сняты. Берлин теперь готов увеличить оборонный бюджет на €135 млрд в год, чтобы выполнить требование Дональда Трампа о 5% ВВП. Об этом заявил новый глава МИД Германии Йоханн Вадепфуль на встрече министров НАТО в Стамбуле. Мерц также анонсировал разработку новых ракет совместно с Британией и закупку британских военных мостов.

Тем временем в самой Германии звучат опасения о моральной и психологической неготовности общества к принятию реальности войны. Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук отметил ранее в этом месяце, что современные немцы ментально слабы, чтобы воевать: «Речь не только о технической, но и об эмоциональной, моральной и политической неготовности».

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us