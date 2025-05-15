Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал превратить бундесвер в самую мощную армию Европы. В своей первой большой речи в Бундестаге он заявил, что стране нужно выделить все ресурсы, чтобы добиться этой цели, включая пересмотр политики в сфере военной службы и расходов.

Министр обороны Борис Писториус сообщил, что Германия может вернуться к всеобщей воинской обязанности, если добровольцев будет недостаточно. «Пока мы делаем ставку на добровольную службу, но если людей не хватит — это решение будет пересмотрено», — сказал он. Уже в первом квартале 2025 года число новых рекрутов выросло на 20% по сравнению с концом 2024-го.

По словам Писториуса, всем молодым жителям Германии будут разосланы письма с анкетами о прохождении службы — для мужчин обязательные, для женщин добровольные. Цель — довести численность бундесвера с 180 тыс. до 200 тыс. к 2031 году.

Тем не менее, признают немецкие военные, без перестройки инфраструктуры, роста контрактов на производство оружия и модернизации казарм добиться реального лидерства будет сложно.

Финансовые ограничения на оборонные проекты были сняты. Берлин теперь готов увеличить оборонный бюджет на €135 млрд в год, чтобы выполнить требование Дональда Трампа о 5% ВВП. Об этом заявил новый глава МИД Германии Йоханн Вадепфуль на встрече министров НАТО в Стамбуле. Мерц также анонсировал разработку новых ракет совместно с Британией и закупку британских военных мостов.

Тем временем в самой Германии звучат опасения о моральной и психологической неготовности общества к принятию реальности войны. Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук отметил ранее в этом месяце, что современные немцы ментально слабы, чтобы воевать: «Речь не только о технической, но и об эмоциональной, моральной и политической неготовности».