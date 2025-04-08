ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: не отступим перед сионистским лобби
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в совершении военных преступлений в Газе и заявил, что Турция продолжит противостоять глобальному сионистскому лобби
Президент Эрдоган: не отступим перед сионистским лобби
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
8 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвинив его в «бандитизме» и «грубых нарушениях человеческого достоинства» в Газе. Он подчеркнул, что Анкара продолжит «говорить правду угнетателям, несмотря на давление глобального сионистского лобби».

«Мы будем продолжать твердо стоять и говорить правду в отношении угнетателей, как это делали перед лицом давления глобального сионистского лобби», — заявил Эрдоган на расширенной встрече провинциальных руководителей AK Parti в Анкаре.

Он осудил насилие Израиля в Газе и назвал происходящее «откровенным бандитизмом», сославшись на сообщения о расстрелянных машинах скорой помощи и убитых медиках.

«Это явные военные преступления», — добавил турецкий лидер.

Президент Турции напомнил о распространенном видео, найденном на телефоне палестинского медика, тело которого было обнаружено в братской могиле рядом с 14 другими сотрудниками скорой помощи в Рафахе. Это видео, по словам Эрдогана, опровергает заявления израильской армии о том, что медицинские бригады якобы не становились мишенью.

«Израиль продолжает грубо попирать человеческое достоинство в Газе, и мы не отступим. Мы никогда не отвернемся от палестинцев», — подчеркнул он.

Эрдоган также сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Газе на предстоящем Форуме дипломатии в Анталье, который пройдет 11–13 апреля.

«Мы будем искать ответ на вопрос, что можно сделать, чтобы остановить угнетение», — отметил он.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул поддержку Сирии, заявив, что Анкара «всегда будет рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами» и будет «решительно выполнять свои обязательства по обеспечению стабильности в Сирии».

Ожидается, что на Форуме в Анталье примет участие президент Сирии Ахмед аш-Шара, сообщил ранее представитель партии AK Parti.

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