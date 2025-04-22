ПОЛИТИКА
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Взрыв на военной базе под Владимиром
Во Владимирской области РФ произошел взрыв на складе боеприпасов воинской части, власти ввели режим ЧС и эвакуировали жителей
Взрыв на военной базе под Владимиром
Взрыв на складе боеприпасов воинской части / скриншот видео
22 апреля 2025 г.

Министерство обороны России подтвердило, что на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов. Инцидент произошел в Киржачском районе.

По официальным данным, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при работе с взрывчатыми материалами.

«По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Минобороны.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее о мощном взрыве в Киржачском районе сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

После инцидента в районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти организовали эвакуацию жителей населенных пунктов Барсово и Мирный.

По данным открытых источников, взрыв произошел на территории воинской части 11785. По другим данным — речь идет о части 55443-44, также известной как 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

Основное назначение объекта — хранение и комплектация боеприпасов.

В Министерстве обороны создана комиссия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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