ПОЛИТИКА
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Ядерные державы готовятся к «неизбежной» войне
Министр обороны Пакистана заявил о неизбежности индийского вторжения после теракта в Кашмире, унесшего жизни 26 человек
Ядерные державы готовятся к «неизбежной» войне
Хаваджа Мухаммад Асиф / Reuters
28 апреля 2025 г.

Пакистан привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, ожидая военного вторжения со стороны Индии после смертоносного нападения на туристов в Кашмире на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

«Мы усилили наши войска, потому что это [вторжение] сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и эти решения были приняты», — сказал Асиф в интервью Reuters в своем офисе в Исламабаде.

По словам министра, риторика Индии усиливается, а военные Пакистана проинформировали правительство о возможности индийского нападения. При этом он не привел подробностей, почему считает вторжение неизбежным.

Напряженность между двумя ядерными державами резко возросла после нападения в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Атака вызвала возмущение в преимущественно индуистской Индии и призывы к действиям против преимущественно мусульманского Пакистана.

Индия обвинила Пакистан в поддержке боевиков и заявила, что двое подозреваемых были пакистанцами. Исламабад отрицает какую-либо причастность и призывает к проведению нейтрального расследования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поклялся преследовать и наказать нападавших.

Министр обороны заявил, что Пакистан будет использовать ядерное оружие только в случае «прямой угрозы нашему существованию». Он также сообщил, что Исламабад обратился к дружественным странам, включая государства Персидского залива и Китай, а также проинформировал Великобританию, США и других партнеров о ситуации.

«Некоторые из наших друзей в Аравийском заливе говорили с обеими сторонами», — добавил Асиф, не называя конкретных стран.

После нападения в Кашмире Индия и Пакистан приняли ряд взаимных мер. Индия приостановила действие Договора о водах Инда — важного соглашения о совместном использовании рек. Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний.

Асиф назвал лишение уязвимых районов воды «актом войны» и подчеркнул, что договор, который выдерживал прошлые конфликты, поддерживается международными гарантами.

«Мы уже обратились в соответствующие инстанции в отношении этого договора», — сказал он, призывая международное сообщество и Всемирный банк защитить соглашение.

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