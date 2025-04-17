Иранский верховный лидер Али Хаменеи направил президенту Владимиру Путину письмо через главу МИД Аббаса Аракчи, который прибыл в Москву 17 апреля. В документе затронуты как двусторонние, так и глобальные темы, включая переговоры между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе.

Аракчи сообщил, что проводит «близкие консультации» с Россией и Китаем: «Сейчас подходящий момент для обмена мнениями с российскими официальными лицами», — сказал он в эфире иранского телевидения. В Кремле Аракчи был принят лично президентом Путиным.

США ранее пригрозили Ирану авиаударами, если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто. Глава МИД Ирана подтвердил: «Наше право на обогащение урана не подлежит обсуждению».

Москва остается ключевым игроком в переговорах как постоянный член Совбеза ООН и участник прежнего ядерного соглашения. Кремль ранее заявлял, что любые военные удары по Ирану будут «незаконными и недопустимыми», но отказался комментировать возможность передачи под контроль России иранских запасов обогащенного урана.