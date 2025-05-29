Азербайджан и Армения проводят консультации по дипломатическим каналам по вопросу подписания мирного соглашения. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«В настоящее время мы ведем консультации с Азербайджаном по дипломатическим каналам для подписания мирного договора», — сказал он журналистам.

По его словам, текст документа уже окончательно согласован. «Осталось только его подписать», — отметил Григорян.

Он также напомнил, что армянская сторона выразила готовность подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в день подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов инициировать изменения в Конституцию, если Конституционный суд страны не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

«Этот мирный процесс и мирный договор не должны быть упущены. Мы попытаемся убедить нашу общественность, чтобы внести это изменение для достижения устойчивого и долгосрочного мира», — сказал Пашинян в понедельник на форуме «Ереванский диалог».

«Мирный договор должен быть подписан, и это наш главный посыл», — добавил он.