Азербайджан и Армения проводят консультации по дипломатическим каналам по вопросу подписания мирного соглашения. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«В настоящее время мы ведем консультации с Азербайджаном по дипломатическим каналам для подписания мирного договора», — сказал он журналистам.
По его словам, текст документа уже окончательно согласован. «Осталось только его подписать», — отметил Григорян.
Он также напомнил, что армянская сторона выразила готовность подписать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ в день подписания мирного соглашения с Азербайджаном.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов инициировать изменения в Конституцию, если Конституционный суд страны не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.
«Этот мирный процесс и мирный договор не должны быть упущены. Мы попытаемся убедить нашу общественность, чтобы внести это изменение для достижения устойчивого и долгосрочного мира», — сказал Пашинян в понедельник на форуме «Ереванский диалог».
«Мирный договор должен быть подписан, и это наш главный посыл», — добавил он.