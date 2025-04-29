ПОЛИТИКА
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Трамп депортировал почти 140 тысяч человек
Президент США полностью изменил иммиграционные правила за первые 100 дней у власти
Трамп депортировал почти 140 тысяч человек
Трамп выставил фото депортированных прямо на лужайке Белого дома / Reuters
29 апреля 2025 г.

Сможет ли Дональд Трамп выслать миллионы нелегалов, как обещал? Его команда уверяет: они уже начали — и делают это быстро. Спустя 100 дней после инаугурации Трампа глава миграционного ведомства Том Хоман заявил: более 139 тыс. человек уже депортированы. 

«Цифры хорошие, особенно если смотреть на данные отдела по борьбе с незаконной миграцией», — отметил чиновник, которого еще называют «‎царем границы»‎.

Главное отличие от предыдущих администраций Обамы и Байдена в том, что большинство депортаций — не непосредственно с пограничных укреплений, а изнутри страны. Администрация Трампа сделала упор на поимку уже находящихся в США нелегальных мигрантов.

«Мы не считаем тех, кого не пустили. Мы ищем 700 тыс. нелегалов с криминальным прошлым — именно на них сейчас фокус», — добавил Хоман. В понедельник администрация Трампа опубликовала фото сотен таких подозреваемых — фото распечатали и выставили прямо на лужайке у Белого дома. Как отметил сам президент, выслали насильников и наркоторговцев.

В тот же день Трамп подписал три указа: против «прибежищ мигрантов» (городов, не сотрудничающих с миграционной службой), закон в пользу защиты полицейских и за обязательное знание английского для водителей-дальнобойщиков.

Как отмечают даже либеральные американские СМИ, практики Трампа работают. С начала года поток мигрантов через мексиканскую границу рухнул на 94% — с 250 тыс. до 11 тыс. в марте. По словам Хомана, «граница с Мексикой стала самой безопасной в истории США». Но критики предупреждают: все это идет вразрез с правами граждан и общими правами человека. Уже известны случаи, когда вместе с родителями из страны высылали детей — даже тех, кто родился в США.

Трамп также добивается отмены гуманитарного убежища, активнее использованного при Байдене. А его указ об отмене автоматического гражданства по рождению уже рассматривается в Верховном суде.

Опросы показывают: несмотря на скандалы, 45% американцев одобряют иммиграционную политику Трампа. И он, похоже, только начинает.


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