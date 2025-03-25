Подавляющее большинство украинцев не готовы принимать российские условия для временного прекращения огня. Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС), 79% респондентов выступили против предложений Москвы, лишь 16% готовы с ними согласиться, при этом 14% из них признают такое решение трудным.

Тем не менее, 77% украинцев положительно относятся к идее 30-дневного перемирия. Однако, по мнению большинства опрошенных, Украина должна продолжать сопротивление даже в случае полной остановки американской военной и финансовой помощи.

На вопрос: «Если США окончательно откажутся от помощи Украине, какой вариант будет лучшим?» — 82% респондентов выбрали продолжение борьбы при поддержке европейских союзников. Только 8% поддержали идею переговоров с Россией в таком случае, еще 10% затруднились с ответом.

Социологи КМИС также уточнили, как украинцы относятся к конкретным условиям России. Среди них — прекращение мобилизации, поставок оружия с Запада и предоставления Украине разведданных. По словам исполнительного директора института Антона Грушецкого, опрос подтверждает: украинское общество считает капитуляцию неприемлемой, а мир на условиях Кремля невозможен.

«Приоритетом остаются гарантии безопасности, и общество готово к всенародному сопротивлению, пока не будет достигнут приемлемый мир», — подчеркнул он.

Ранее КМИС выявил, что 50% украинцев категорически против территориальных уступок ради мира. Еще 39% допускают такие уступки. Кроме того, 91% опрошенных в феврале отвергли возможность переговоров между США и Россией без участия Украины. Большинство считает, что подобные договоренности будут выгодны Кремлю и опасны для Европы.