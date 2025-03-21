ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает целостность Боснии и Герцеговины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Партии демократического действия Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем
Турция поддерживает целостность Боснии и Герцеговины
Реджеп Тайип Эрдоган и Бакир Изетбегович / AA
21 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Партии демократического действия Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем.

В ходе беседы стороны всесторонне обсудили текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине, а также региональные события.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция внимательно и с особым вниманием следит за развитием событий в Боснии и Герцеговине. Он заявил, что усиливающееся напряжение должно быть немедленно устранено в рамках конституционного порядка и принципа верховенства права.

Эрдоган заверил, что Турция продолжит оказывать твердую поддержку территориальной целостности, суверенитету и конституционному устройству Боснии и Герцеговины. В этом контексте Турция также сделала необходимые предупреждения Милораду Додику, лидеру Республики Сербской.

Президент Эрдоган подчеркнул, что происходящее в Боснии и Герцеговине не является конфликтом между конституционными народами страны. Он отметил важность консолидации политических партий, выступающих за территориальную целостность Боснии и Герцеговины, на основе общих позиций.

Турецкий лидер также призвал международное сообщество занять четкую и решительную позицию против сепаратизма в регионе.

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