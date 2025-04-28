Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что комментарии США о богатом ресурсами арктическом острове были неуважительными, подчеркнув, что Гренландия «никогда и ни для кого не станет куском собственности, который можно купить».

Заявление Нильсена прозвучало в воскресенье после его встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в официальной резиденции в рамках трехдневного визита в Данию.

Слова Нильсена стали ответом на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о заинтересованности в установлении контроля над островом.

На пресс-конференции Нильсен отметил, что «разговоры со стороны Соединенных Штатов не были уважительными».

«Используемые слова не были уважительными. Вот почему в этой ситуации нам нужно сплотиться», — добавил он.

В ответ на амбиции США политические партии Гренландии, давно выступающие за независимость от Дании, сформировали широкую коалицию.

Правительство Гренландии сообщило, что визит Нильсена направлен на укрепление будущего сотрудничества между Данией и Гренландией.

«У Дании есть желание инвестировать в гренландское общество, и не только по историческим причинам. Мы хотим этого, потому что являемся частью одного содружества», — заявила Метте Фредериксен.

Она подчеркнула, что Копенгаген намерен продолжать поддерживать развитие Гренландии.

В понедельник Нильсен должен встретиться с королем Фредериком X, после чего вместе с Фредериксен вернется в Гренландию для подготовки королевского визита на остров.

На вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом Фредериксен ответила: «Мы всегда готовы встретиться с американским президентом. Конечно, мы хотим этого. Но мы очень четко обозначили позицию Датского содружества по всем частям Королевства Дании».

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. Согласно опросу, проведенному в январе, лишь 6% населения поддерживают идею присоединения острова к США.