Американские удары по йеменскому нефтяному терминалу Рас-Иса унесли жизни не менее 74 человек и стали самым смертоносным эпизодом с момента начала масштабной военной операции США против хуситов. Об этом сообщило подконтрольное движению Министерство здравоохранения.

По словам представителя ведомства Аниса аль-Асбахи, ранения получили не менее 171 человека. Спасательные работы продолжаются, и число жертв может возрасти.

Вооруженные силы США подтвердили факт атаки, заявив, что целью было «ослабление экономической базы» хуситов. Рас-Иса — один из ключевых экспортных портов Йемена с емкостью хранения до 3 млн баррелей.

Центральное командование США не прокомментировало данные о погибших, но в заявлении на платформе X написало, что хуситы продолжают «эксплуатировать собственный народ и приносить ему страдания».

С 2023 года движение хуситов неоднократно атаковало корабли в Красном море, ссылаясь на солидарность с палестинцами. В течение двух месяцев атаки были приостановлены в рамках прекращения огня в Газе, однако после возобновления израильских ударов хуситы вновь пообещали возобновить действия, хотя пока сообщений, поддтверждающих это, пока не поступало.

В марте в результате двухдневной серии ударов США, по утверждению хуситов, погибли более 50 человек.