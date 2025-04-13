Президент США Дональд Трамп признан «полностью пригодным» к исполнению обязанностей главнокомандующего, говорится в медицинском заключении, опубликованном Белым домом в воскресенье.

Как сообщил врач ВМС Шон Барбабелла, проводивший осмотр, активный образ жизни президента «значительно способствует его общему благополучию». Он также отметил «отличное» когнитивное состояние Трампа.

По словам Барбабеллы, Трамп набрал максимальные 30 баллов из 30 на тестировании, что, по словам самого президента, «подтверждает его прекрасную форму».

Согласно отчету, с последнего медосмотра в 2020 году Трамп похудел на 9 кг — с 110 до 101 кг. Президент активно играет в гольф и утверждает, что недавно победил на турнирах в своих клубах во Флориде.

Трампу исполнится 79 лет в июне. Он стал самым возрастным президентом США на момент вступления в должность в этом году.