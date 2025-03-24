ВОЙНА В ГАЗЕ
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Египет предлагает новый план по Газе
Египет предложил возобновить перемирие с Газой, предусматривающее еженедельное освобождение пяти заложников, на фоне ожесточенных израильских ударов, убивших почти 700 палестинцев за неделю
Египет предлагает новый план по Газе
Руины Газы, 24 марта / Reuters
24 марта 2025 г.

Египет выдвинул новый план по восстановлению соглашения о прекращении огня в Газе, сообщили Reuters источники в службах безопасности в понедельник. Это происходит на фоне заявления палестинских медиков о гибели минимум 65 человек в секторе за последние сутки в результате израильских ударов.

Предложение, выдвинутое на прошлой неделе, появилось после эскалации насилия, когда Израиль возобновил воздушные и наземные операции против Газы 18 марта, фактически завершив двухмесячный период относительного спокойствия после 15 месяцев войны.

По словам двух источников в службах безопасности, египетский план предусматривает, что ХАМАС будет освобождать по пять израильских заложников каждую неделю, а Израиль начнет реализацию второй фазы прекращения огня после первой недели.

По данным источников, и США, и ХАМАС согласились с предложением, но Израиль пока не ответил.

Представитель ХАМАС не подтвердил предложение, но сообщил Reuters, что «с посредниками обсуждаются несколько предложений для преодоления разногласий и возобновления переговоров».

Источники утверждают, что египетское предложение включает график полного вывода израильских войск из Газы под гарантии США в обмен на освобождение оставшихся заложников.

По данным Министерства здравоохранения Газы, общее число жертв с октября 2023 года достигло 50 082 человек. Среди погибших в понедельник – два местных журналиста, Мохаммад Мансур и Хуссам Шабат.

«Многие жертвы все еще находятся под завалами и на дорогах, спасатели не могут до них добраться», – говорится в заявлении министерства.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Кроме того, Израиль сталкивается с обвинением в геноциде в Международном суде ООН из-за своей войны в эксклаве.

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