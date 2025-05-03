Ректор Гарвардского университета Алан Гарбер выступил против инициативы администрации Дональда Трампа отменить налоговые льготы для университета. Об этом он заявил в интервью изданию Wall Street Journal.

Гарбер подчеркнул, что подобные шаги ставят под угрозу не только работу самого Гарварда, но и подают опасный сигнал всему академическому сообществу. По его словам, использование политических разногласий для давления на университеты — это прямая угроза академической свободе.

«Это незаконно. Такие действия могут нанести непоправимый ущерб исследовательским программам», — отметил ректор.

Конфликт между Белым домом и Гарвардом начался на фоне студенческих протестов в поддержку Палестины и реализации программ по многообразию, равенству и инклюзивности.

Администрация Трампа заявила о заморозке финансирования в размере 2,2 млрд долларов и приостановке выплат по контрактам на сумму 60 млн долларов.

В ответ университет подал иск, чтобы оспорить решение о прекращении поддержки, ссылаясь на его незаконность.

Накануне Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о решении отменить налоговые льготы для Гарварда.

«Гарвард - антисемитское, радикально левое заведение. Принимает из разных стран мира студентов, желающих разорвать на части нашу страну. Кучка либералов, позволяющая группке безумных лунатиков, переступающей порог аудитории, изрыгать притворный гнев и ненависть. Это угроза демократии!», — ранее заявлял Трамп.