ПОЛИТИКА
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Гарвард: Трамп угрожает академической свободе
Ректор Гарварда назвал незаконной угрозу Дональда Трампа лишить университет налоговых льгот и заявил о возможных разрушительных последствиях
Гарвард: Трамп угрожает академической свободе
Гарвард назвал незаконной угрозу Трампа лишить университет налоговых льгот / Reuters
3 мая 2025 г.

Ректор Гарвардского университета Алан Гарбер выступил против инициативы администрации Дональда Трампа отменить налоговые льготы для университета. Об этом он заявил в интервью изданию Wall Street Journal.

Гарбер подчеркнул, что подобные шаги ставят под угрозу не только работу самого Гарварда, но и подают опасный сигнал всему академическому сообществу. По его словам, использование политических разногласий для давления на университеты — это прямая угроза академической свободе.

«Это незаконно. Такие действия могут нанести непоправимый ущерб исследовательским программам», — отметил ректор.

Конфликт между Белым домом и Гарвардом начался на фоне студенческих протестов в поддержку Палестины и реализации программ по многообразию, равенству и инклюзивности.

Администрация Трампа заявила о заморозке финансирования в размере 2,2 млрд долларов и приостановке выплат по контрактам на сумму 60 млн долларов.

В ответ университет подал иск, чтобы оспорить решение о прекращении поддержки, ссылаясь на его незаконность.

Накануне Дональд Трамп объявил в социальной сети Truth Social о решении отменить налоговые льготы для Гарварда.

«Гарвард - антисемитское, радикально левое заведение. Принимает из разных стран мира студентов, желающих разорвать на части нашу страну. Кучка либералов, позволяющая группке безумных лунатиков, переступающей порог аудитории, изрыгать притворный гнев и ненависть. Это угроза демократии!», — ранее заявлял Трамп.

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