ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Высокая делегация из Киева прибыла в США
Визит последовал за переговорами в Стамбуле и проходит на фоне молчания Трампа о нашумевшей операции Украины против стратегической авиации РФ
Высокая делегация из Киева прибыла в США
/ Пресс-служба ОП Украины
3 июня 2025 г.

Делегация высокопоставленных украинских чиновников во главе с Андреем Ермаком прибыла в Вашингтон для переговоров с американскими представителями по вопросам обороны и экономики. В составе группы также министр экономики Юлия Свириденко и представители Минобороны.

По словам Ермака, украинская сторона планирует обсудить с американскими законодателями и членами администрации Дональда Трампа вопросы военной помощи и усиления санкций против России. Особое внимание будет уделено возвращению депортированных в Россию украинских детей.

Визит состоялся сразу после завершения второго раунда мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. На этих переговорах стороны договорились об обмене всех тяжелораненых пленных и военнослужащих младше 25 лет, а также о возвращении тел 6 тыс. погибших с каждой стороны.

Тем не менее, Россия отклонила предложение Украины о бессрочном прекращении огня и предложила лишь короткое перемирие на два-три дня. В ответ Киев передал Москве список сотен детей, которых Россия вывезла из Украины в ходе вторжения.

В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает надежду, что в этом месяце состоится более широкий саммит с участием лидеров Украины, России и США, Трамп, как отмечают источники СМИ в Вашингтоне, все больше раздражен отсутствием видимых перспектив прекращения огня.

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