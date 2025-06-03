Делегация высокопоставленных украинских чиновников во главе с Андреем Ермаком прибыла в Вашингтон для переговоров с американскими представителями по вопросам обороны и экономики. В составе группы также министр экономики Юлия Свириденко и представители Минобороны.

По словам Ермака, украинская сторона планирует обсудить с американскими законодателями и членами администрации Дональда Трампа вопросы военной помощи и усиления санкций против России. Особое внимание будет уделено возвращению депортированных в Россию украинских детей.

Визит состоялся сразу после завершения второго раунда мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. На этих переговорах стороны договорились об обмене всех тяжелораненых пленных и военнослужащих младше 25 лет, а также о возвращении тел 6 тыс. погибших с каждой стороны.

Тем не менее, Россия отклонила предложение Украины о бессрочном прекращении огня и предложила лишь короткое перемирие на два-три дня. В ответ Киев передал Москве список сотен детей, которых Россия вывезла из Украины в ходе вторжения.

В то время как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает надежду, что в этом месяце состоится более широкий саммит с участием лидеров Украины, России и США, Трамп, как отмечают источники СМИ в Вашингтоне, все больше раздражен отсутствием видимых перспектив прекращения огня.