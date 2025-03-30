ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль расширил наземную операцию на юге Газы
Израильские войска продолжают вторжение в Рафах в целях создания «буферной зоны» вокруг сектора Газа
Израиль расширил наземную операцию на юге Газы
/ AP
30 марта 2025 г.

Израильские войска расширили наземную операцию в южной части сектора Газа, углубившись в район Рафаха. По утверждениям израильской армии, целью наступления является создание буферной зоны вдоль границ эксклава.

В сообщении военных говорится, что в Рафахе были уничтожены склады оружия, ракетные установки и объекты, якобы использовавшиеся ХАМАС в военных целях. Утверждается также, что в ходе ударов были убиты бойцы движения.

Между тем усилия по достижению нового соглашения о прекращении огня продолжаются. ХАМАС сообщил о согласии на предложение, выдвинутое Египтом и Катаром, предусматривающее освобождение пятерых заложников в обмен на гуманитарную паузу, допуск помощи в Газу и освобождение палестинских заключенных.

Израиль представил свой вариант через США, однако его детали не раскрываются.

Боевые действия возобновились почти две недели назад, после того как Израиль прекратил перемирие и начал массированные авиаудары. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что операции продолжатся до возвращения оставшихся заложников и окончательного военного поражения ХАМАС.

На фоне обострения конфликта в Газе вновь возросло напряжение на границе с Ливаном. В ответ на авиаудары по Бейруту, лидер «Хезболлы» Наим Кассем предупредил, что организация перейдет к «иным шагам», если удары не прекратятся.

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