По данным медиа-службы правительства в Газе, число погибших из-за израильской политики создания голода достигло 57 человек. Основная часть погибших — дети.

Рост числа жертв связан с блокированием пограничных пунктов, прекращением поставок продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи.

«Число мучеников растет из-за политики голода. Ожидается, что эта цифра будет только расти, в связи с тем, что пограничные пункты продолжают держать закрытыми, ограничивают ввоз продуктов питания, пищевых добавок и десятков видов лекарств», — говорится в заявлении.

По информации из сектора здравоохранения, в больнице «Рантиси» в городе Газа умер ребенок по имени Джинан Салих аль-Секкафи. Причиной стали недоедание и отсутствие необходимых лекарств.

В заявлении властей говорится, что Израиль использует продовольствие как средство давления и удерживает в блокаде более 2,4 млн человек.

Со 2 марта все КПП остаются закрытыми. По словам палестинских представителей, это привело к гибели большого числа людей, в том числе детей, пожилых и больных.

Власти эксклава осудили бездействие мирового сообщества и призвали международные организации вмешаться, обеспечить ввоз продуктов и медикаментов, а также потребовать от Израиля немедленного открытия всех пограничных переходов.

Представители ООН и палестинские официальные лица ранее предупреждали, что продолжающаяся блокада может привести к масштабной гуманитарной катастрофе.

Общее число погибших с начала атак Израиля на Газу достигло 52 495 человек. Число раненых составляет 118 366.