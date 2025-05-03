ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестинцы умирают от голода
Число палестинцев, умерших от голода с начала блокады Газы, достигло 57 человек, большинство из них — дети
Палестинцы умирают от голода
Большинство погибших от голода в Газе — дети / Reuters
3 мая 2025 г.

По данным медиа-службы правительства в Газе, число погибших из-за израильской политики создания голода достигло 57 человек. Основная часть погибших — дети.

Рост числа жертв связан с блокированием пограничных пунктов, прекращением поставок продовольствия, медикаментов и гуманитарной помощи.

«Число мучеников растет из-за политики голода. Ожидается, что эта цифра будет только расти, в связи с тем, что пограничные пункты продолжают держать закрытыми, ограничивают ввоз продуктов питания, пищевых добавок и десятков видов лекарств», — говорится в заявлении.

По информации из сектора здравоохранения, в больнице «Рантиси» в городе Газа умер ребенок по имени Джинан Салих аль-Секкафи. Причиной стали недоедание и отсутствие необходимых лекарств.

В заявлении властей говорится, что Израиль использует продовольствие как средство давления и удерживает в блокаде более 2,4 млн человек.

Со 2 марта все КПП остаются закрытыми. По словам палестинских представителей, это привело к гибели большого числа людей, в том числе детей, пожилых и больных.

Власти эксклава осудили бездействие мирового сообщества и призвали международные организации вмешаться, обеспечить ввоз продуктов и медикаментов, а также потребовать от Израиля немедленного открытия всех пограничных переходов.

Представители ООН и палестинские официальные лица ранее предупреждали, что продолжающаяся блокада может привести к масштабной гуманитарной катастрофе.

Общее число погибших с начала атак Израиля на Газу достигло 52 495 человек. Число раненых составляет 118 366.

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