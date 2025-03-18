По меньшей мере 404 палестинца погибли и 562 получили ранения в результате массированного удара израильской армии по Газе, который положил конец двум месяцам прекращения огня.

Атаки произошли во всех районах сектора, включая Хан-Юнис и Рафах на юге, Газу на севере и центральные районы, такие как Дейр-эль-Балах.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что среди погибших много детей. «В больницы сектора Газа поступили 404 мученика и 562 раненых, но под завалами остаются еще жертвы», — говорится в заявлении.

ХАМАС обвинил Израиль в одностороннем разрыве соглашения, заключенного 19 января.

«Нетаньяху и его экстремистское правительство сознательно отменяют перемирие, подвергая пленных в Газе неизвестной судьбе», — заявил ХАМАС, призвав жителей арабских и исламских стран выйти на протесты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал армии нанести «мощный удар» по ХАМАС якобы из-за отказа движения освободить пленных и согласиться продолжать переговоры. Однако это неправда: палестинцы до последнего призывали к перемирию, предлагая Израилю перейти ко второму этапу соглашения. Именно Нетаньяху сорвал сделку.

Очевидцы описывают ужасающие последствия атак. Учитель Ахмед Абу Ризк в эфире канала Al Jazeera рассказал, что его семья проснулась от звуков авиаударов. «Наши дети были в ужасе. Родственники звонили друг другу, проверяя, живы ли все. Скорые носились по улицам», — сказал он.

По данным корреспондента канала в Дейр-эль-Балахе, удары были сосредоточены на густонаселенных районах, временных убежищах и жилых домах. Среди погибших есть младенцы, дети и пожилые люди.

Государственное медиа-бюро Газы назвало атаки «преднамеренным геноцидом» и заявило, что они доказывают «жажду крови» израильских властей.

Переговоры о втором этапе соглашения, предусматривающем освобождение 60 пленных и установление постоянного перемирия, зашли в тупик. Израиль настаивает на продлении первого этапа до середины апреля, а ХАМАС требует немедленного обсуждения окончательного прекращения огня.



