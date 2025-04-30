Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по традиции дал развернутое интервью журналистам на борту самолета по возвращении из Италии, где 29 апреля прошел четвертый межправительственный саммит Анкары и Рима. В беседе с прессой он затронул ключевые аспекты двусторонних отношений, региональной безопасности и роли Турции на международной арене.

По словам президента, Турция и Италия договорились увеличить объем взаимной торговли с 30 до 40 млрд долларов, а также углубить сотрудничество в оборонной промышленности. Он отметил, что компания Baykar продолжит работу с итальянским концерном Leonardo, а достигнутые договоренности откроют путь к новым партнерствам в сфере высоких технологий, включая авиацию и космос. «Мы движемся к цели — 100% локализованная оборонка. Идем к ней уверенно, с такими союзниками, как Италия», — подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что Анкара с готовностью откликнулась на предложение Рима о совместных шагах в Африке. «Мы выстраиваем отношения с африканскими странами на принципах взаимного уважения и равноправия. Если кто-то в Европе готов действовать в том же духе — мы открыты», — сказал президент Эрдоган, выразив готовность к трехсторонним форматам.

Коснувшись темы евроинтеграции, глава государства напомнил, что Турция играет ключевую роль в экономической и военной безопасности Европы. Он заявил, что Анкара ожидает от Италии более активной поддержки по линии ЕС: «Мы с Мелони сошлись во мнении, что без Турции стабильной архитектуры безопасности в Европе быть не может».

Не обошли стороной и ближневосточные кризисы. Турецкий лидер заявил, что прекращение огня в Газе и признание Палестины — единственный путь к устойчивому миру в регионе. Он призвал Италию усилить дипломатическое давление на Израиль, отметив, что гуманитарная катастрофа в Газе достигла критической точки. «Поставки воды и медикаментов заблокированы. Израиль саботирует любые усилия по гуманитарной помощи», — сказал он.

В отношении Сирии президент вновь подчеркнул: Анкара не приемлет попыток навязать федеративные модели управления на севере страны. «Сирия должна оставаться единой, под контролем официального правительства. Любые параллельные военные структуры — это угроза региону», — заявил он, осудив израильские удары по сирийской территории как «провокационные и деструктивные».

По итогам поездки президент Эрдоган назвал отношения Турции и Италии «устойчивыми и обнадеживающими», подчеркнув, что Анкара будет развивать стратегические связи с партнерами, готовыми к честному и равноправному сотрудничеству.