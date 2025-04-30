ТУРЦИЯ
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Анкара и Рим укрепляют оборонный альянс
После визита в Италию президент Эрдоган рассказал о наращивании сотрудничества с Римом в ВПК, торговле и влиянии Турции на процессы от Евросоюза до Африки
Анкара и Рим укрепляют оборонный альянс
30 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по традиции дал развернутое интервью журналистам на борту самолета по возвращении из Италии, где 29 апреля прошел четвертый межправительственный саммит Анкары и Рима. В беседе с прессой он затронул ключевые аспекты двусторонних отношений, региональной безопасности и роли Турции на международной арене.

По словам президента, Турция и Италия договорились увеличить объем взаимной торговли с 30 до 40 млрд долларов, а также углубить сотрудничество в оборонной промышленности. Он отметил, что компания Baykar продолжит работу с итальянским концерном Leonardo, а достигнутые договоренности откроют путь к новым партнерствам в сфере высоких технологий, включая авиацию и космос. «Мы движемся к цели — 100% локализованная оборонка. Идем к ней уверенно, с такими союзниками, как Италия», — подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что Анкара с готовностью откликнулась на предложение Рима о совместных шагах в Африке. «Мы выстраиваем отношения с африканскими странами на принципах взаимного уважения и равноправия. Если кто-то в Европе готов действовать в том же духе — мы открыты», — сказал президент Эрдоган, выразив готовность к трехсторонним форматам.

Коснувшись темы евроинтеграции, глава государства напомнил, что Турция играет ключевую роль в экономической и военной безопасности Европы. Он заявил, что Анкара ожидает от Италии более активной поддержки по линии ЕС: «Мы с Мелони сошлись во мнении, что без Турции стабильной архитектуры безопасности в Европе быть не может».

Не обошли стороной и ближневосточные кризисы. Турецкий лидер заявил, что прекращение огня в Газе и признание Палестины — единственный путь к устойчивому миру в регионе. Он призвал Италию усилить дипломатическое давление на Израиль, отметив, что гуманитарная катастрофа в Газе достигла критической точки. «Поставки воды и медикаментов заблокированы. Израиль саботирует любые усилия по гуманитарной помощи», — сказал он.

В отношении Сирии президент вновь подчеркнул: Анкара не приемлет попыток навязать федеративные модели управления на севере страны. «Сирия должна оставаться единой, под контролем официального правительства. Любые параллельные военные структуры — это угроза региону», — заявил он, осудив израильские удары по сирийской территории как «провокационные и деструктивные».

По итогам поездки президент Эрдоган назвал отношения Турции и Италии «устойчивыми и обнадеживающими», подчеркнув, что Анкара будет развивать стратегические связи с партнерами, готовыми к честному и равноправному сотрудничеству.

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