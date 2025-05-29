Россия обвинила Сербию в скрытых поставках боеприпасов Украине, несмотря на публичный нейтралитет Белграда. В Службе внешней разведки заявили, что речь идет о «сотнях тысяч снарядов» для артиллерии и «миллионах патронов», поставленных с помощью якобы фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, включая Чехию, Польшу, Болгарию и некоторые африканские государства.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население», — говорится в заявлении СВР на официальном сайте разведслужбы. Ведомство охарактеризовало действия Сербии как «конвейер смерти» и «выстрел в спину».

Сербские власти ранее признавали экспорт оружия в западные страны, через которые оно поступает Украине. По данным Financial Times, стоимость этих поставок могла достигнуть 800 млн евро. Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что это — часть «экономического возрождения страны», а глава правительства Милош Вучевич заявил, что «не хочет препятствовать продажам боеприпасов в Испанию, Чехию или США», даже если они используются в боевых действиях.

В январе 2025 года Белград разорвал несколько контрактов на закупку оружия у России из-за антироссийских санкций. Тем не менее Вучич явился одним из немногих европейских лидеров, кто стал гостем парада Победы в Москве 9 мая.