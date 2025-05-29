ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Разведка РФ обвинила Сербию в предательстве
Служба внешней разведки назвала поставки оружия Украине «выстрелом в спину» и обвинила Белград в лицемерии
Разведка РФ обвинила Сербию в предательстве
Владимир Путин и Александр Вучич / AP
29 мая 2025 г.

Россия обвинила Сербию в скрытых поставках боеприпасов Украине, несмотря на публичный нейтралитет Белграда. В Службе внешней разведки заявили, что речь идет о «сотнях тысяч снарядов» для артиллерии и «миллионах патронов», поставленных с помощью якобы фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, включая Чехию, Польшу, Болгарию и некоторые африканские государства.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать «гуманитарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население», — говорится в заявлении СВР на официальном сайте разведслужбы. Ведомство охарактеризовало действия Сербии как «конвейер смерти» и «выстрел в спину».

Сербские власти ранее признавали экспорт оружия в западные страны, через которые оно поступает Украине. По данным Financial Times, стоимость этих поставок могла достигнуть 800 млн евро. Президент Сербии Александр Вучич подчеркивал, что это — часть «экономического возрождения страны», а глава правительства Милош Вучевич заявил, что «не хочет препятствовать продажам боеприпасов в Испанию, Чехию или США», даже если они используются в боевых действиях.

В январе 2025 года Белград разорвал несколько контрактов на закупку оружия у России из-за антироссийских санкций. Тем не менее Вучич явился одним из немногих европейских лидеров, кто стал гостем парада Победы в Москве 9 мая.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us