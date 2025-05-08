ТУРЦИЯ
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Украинское зерно для гуманитарных миссий прибыло в Турцию
Судно с 20 тыс. тонн украинской пшеницы прибыло в порт Самсун в рамках программы ООН по поддержке регионов, пострадавших от гуманитарных кризисов
Украинское зерно для гуманитарных миссий прибыло в Турцию
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8 мая 2025 г.

Гуманитарное судно «Brave Commander» под флагом Ливана прибыло в порт Самсун с 20 тыс. тонн украинской пшеницы. Поставка организована Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) в рамках поддержки регионов, пострадавших от кризисов, включая Сирию.

По словам представителя WFP в Турции Стивена Кэхилла, это судно стало первым, доставившим гуманитарный груз из Украины еще в 2022 году, когда была запущена «Черноморская зерновая инициатива». Из текущей партии 5 тыс. тонн направят на нужды операций WFP в Сирии.

Кэхилл подчеркнул, что Турция за последние 5 лет поставила WFP продуктов на $1,1 млрд и играет ключевую роль в глобальной системе гуманитарного продовольствия. Он также призвал международное сообщество к солидарности на фоне конфликтов в Газе, Судане и Йемене.

Директор департамента международных экономических отношений МИД Турции Айлин Секизкёк указала, что сегодня более 840 млн человек в мире страдают от голода, и заявила, что Турция, обладая сильной аграрной базой, продолжит делиться опытом и ресурсами в борьбе с глобальным продовольственным кризисом.

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