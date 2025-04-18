ПОЛИТИКА
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Турция и Азербайджан укрепляют газовое партнерство
Президент Эрдоган утвердил новое соглашение по природному газу с Азербайджаном, который увеличивает поставки через турецкую территорию в Европу
Турция и Азербайджан укрепляют газовое партнерство
Вид на турецкий средиземноморский порт Джейхан, которым управляет государственная Корпорация нефтепроводов (BOTAŞ) / Reuters
18 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Турцией и Азербайджаном. Документ, подписанный 14 мая 2024 года в Стамбуле, официально опубликован в правительственной газете Турции.

Соглашение направлено на расширение сотрудничества в области покупки, продажи, поставок, обмена и транзита природного газа из Азербайджана и третьих стран через территории обоих государств.

Параллельно Эрдоган утвердил соглашение с Боснией и Герцеговиной о сотрудничестве в инфраструктурных и строительных проектах, подписанное 16 марта 2021 года в Анкаре.

Азербайджан располагает доказанными запасами газа в 2,6 трлн кубометров с перспективой увеличения за счет разведки новых месторождений — Абшерон, Умид, Бабек, Асиман и Карабах. Президент Ильхам Алиев ранее заявил: «Газовых запасов Азербайджана хватит как им, так и партнерам минимум на 100 лет».

В последние годы Азербайджан значительно увеличил экспорт газа на Запад, став поставщиком для 12 стран. На фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом в Украине, Европа активно ищет альтернативы российскому газу, что усилило внимание к Азербайджану как ключевому участнику Южного газового коридора.

В июле 2022 года между ЕС и Азербайджаном был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. В 2024 году Азербайджан поставил в Европу 12,9 млрд кубометров газа (рост с 11,8 млрд в 2023 году), в Турцию — 9,9 млрд и в Грузию — 2,4 млрд кубометров. Согласно меморандуму с ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа в Европу должны достичь 20 млрд кубометров в год.

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