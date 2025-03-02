ТУРЦИЯ
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Турция и Британия обсудят Сирию
Страны проведут консультации по сирийскому вопросу в Анкаре завтра, где обсудят безопасность, стабильность и экономическое положение Сирии
Турция и Британия обсудят Сирию
Флаги Турции и Великобритании / AA
2 марта 2025 г.

Турция и Великобритания проведут консультации по сирийскому вопросу 3 марта 2025 года в Анкаре, сообщило министерство иностранных дел Турции.

Переговоры пройдут под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Нуха Йылмаза и государственного министра по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана МИД Великобритании Хамиша Фалконера. В ходе консультаций планируется обмен мнениями по региональным вопросам, стоящим на общей повестке дня, в первую очередь по Сирии.

Ожидается, что заместитель министра Йылмаз изложит своему британскому коллеге позицию и ожидания Турции относительно безопасности, стабильности и экономического положения Сирии.

На переговорах предполагается сосредоточиться на четырех ключевых вопросах:

• важность поддержки международным сообществом шагов сирийского правительства по установлению национального согласия под эгидой центрального правительства;

• необходимость безусловной и полной отмены санкций для восстановления и экономического развития Сирии;

• отсутствие места терроризму в будущем Сирии;

• необходимость прекращения действий Израиля, открыто нарушающих и угрожающих суверенитету Сирии.

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