Турция и Великобритания проведут консультации по сирийскому вопросу 3 марта 2025 года в Анкаре, сообщило министерство иностранных дел Турции.
Переговоры пройдут под председательством заместителя министра иностранных дел Турции Нуха Йылмаза и государственного министра по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана МИД Великобритании Хамиша Фалконера. В ходе консультаций планируется обмен мнениями по региональным вопросам, стоящим на общей повестке дня, в первую очередь по Сирии.
Ожидается, что заместитель министра Йылмаз изложит своему британскому коллеге позицию и ожидания Турции относительно безопасности, стабильности и экономического положения Сирии.
На переговорах предполагается сосредоточиться на четырех ключевых вопросах:
• важность поддержки международным сообществом шагов сирийского правительства по установлению национального согласия под эгидой центрального правительства;
• необходимость безусловной и полной отмены санкций для восстановления и экономического развития Сирии;
• отсутствие места терроризму в будущем Сирии;
• необходимость прекращения действий Израиля, открыто нарушающих и угрожающих суверенитету Сирии.