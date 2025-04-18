ПОЛИТИКА
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Россия вызвалась помочь США и Ирану «ядерно» договориться
Москва заявила о готовности сыграть «любую роль», если это устроит Вашингтон и будет полезно Тегерану
Россия вызвалась помочь США и Ирану «ядерно» договориться
/ AP
18 апреля 2025 г.

Россия заявила о готовности содействовать переговорам между США и Ираном по вопросам ядерной программы в любой приемлемой форме. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Москве.

«Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна и которая будет приемлема для США», — отметил Лавров (цитата по «Анадолу»), подтвердив, что Москва заинтересована в продвижении дипломатического решения.

Аракчи, в свою очередь, отметил, что в ходе первого раунда переговоров в Омане, состоявшегося на прошлой неделе, Тегеран уловил признаки серьезности в позиции Вашингтона. Однако, подчеркнул он, из-за продолжающейся политики давления и санкций со стороны США, прямой диалог пока невозможен.

«Мы видим готовность сосредоточиться на ядерной теме, что открывает дверь для конструктивного диалога. Пока возможны только непрямые переговоры — это несложно и не вновь», — заявил Аракчи, добавив, что дипломатический путь остается открытым.

Новый раунд переговоров между США и Ираном должен пройти в Риме в ближайшую субботу.

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