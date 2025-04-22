ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган призвал Европу не молчать о трагедии в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком Совета Европы Аленом Берсе права человека, войну в Газе и рост исламофобии в Европе
Президент Эрдоган призвал Европу не молчать о трагедии в Газе
Реджеп Тайип Эрдоган и Ален Берсе / AA
22 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре.

Стороны обсудили широкий круг региональных и глобальных тем. Президент Эрдоган подчеркнул важность конструктивного диалога и взаимодействия Турции с Советом Европы, а также подтвердил приверженность сотрудничеству с международными механизмами в сфере прав человека.

В ходе встречи Эрдоган обратил внимание на рост расизма, исламофобии и ксенофобии в Европе. Он назвал эти тенденции тревожными и призвал Совет Европы проявлять большую чувствительность и активность в борьбе с такими явлениями.

Президент Турции также заявил, что Израиль продолжает совершать массовые убийства в Газе. Он отметил, что Анкара ожидает от Европы более решительного и принципиального подхода, основанного на нормах международного права и защите прав человека.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us