Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Переговоры прошли в Президентском комплексе в Анкаре.

Стороны обсудили широкий круг региональных и глобальных тем. Президент Эрдоган подчеркнул важность конструктивного диалога и взаимодействия Турции с Советом Европы, а также подтвердил приверженность сотрудничеству с международными механизмами в сфере прав человека.

В ходе встречи Эрдоган обратил внимание на рост расизма, исламофобии и ксенофобии в Европе. Он назвал эти тенденции тревожными и призвал Совет Европы проявлять большую чувствительность и активность в борьбе с такими явлениями.

Президент Турции также заявил, что Израиль продолжает совершать массовые убийства в Газе. Он отметил, что Анкара ожидает от Европы более решительного и принципиального подхода, основанного на нормах международного права и защите прав человека.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.