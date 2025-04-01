ПОЛИТИКА
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Мощный взрыв в Малайзии
В Малайзии из-за пожара на газопроводе в районе Путра-Хайтс пострадали 112 человек, более 60 из них госпитализированы
Мощный взрыв в Малайзии
Взрыв на газопроводе в районе Путра-Хайтс / Reuters
1 апреля 2025 г.

В городе Субанг-Джая, расположенном рядом с Куала-Лумпуром, утром 31 марта произошел крупный пожар на газопроводе. Об этом сообщила газета Malay Mail со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, пострадали 112 человек. Заместитель начальника полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хассан уточнил, что 63 человека находятся в больнице.

Пожар повредил 49 жилых домов. Как сообщает Reuters, у пострадавших зафиксированы ожоги и проблемы с дыханием.

Пожар вспыхнул около 8:10 утра по местному времени на участке газопровода длиной 18 км. Инцидент произошел в районе Путра-Хайтс.

Глава пожарной охраны Малайзии Нор Хишам Мохаммад заявил, что на тушение и ликвидацию последствий потребуется около четырех часов.

Причина возгорания пока не установлена. По словам Мохаммада, расследование ведут местная полиция, департамент охраны труда и безопасности (DOSH) и другие госорганы.

«Сейчас есть разные версии, но делать предварительные выводы рано», — заявил он.

Компания Petronas, которой принадлежит трубопровод, сообщила, что аварийный участок изолирован.

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