ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вашингтон сворачивает поддержку Украины?
Атака украинских дронов по российским аэродромам вызвала гнев Дональда Трампа и спровоцировала новую дискуссию в Белом доме о продолжении поддержки Украины, пишут западные СМИ
Вашингтон сворачивает поддержку Украины?
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters
6 июня 2025 г.

Операция украинских спецслужб с применением дронов против российских военных аэродромов спровоцировала обсуждение в Белом доме о возможном сворачивании американской поддержки Киева. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа. 

По словам собеседников издания, сама операция произвела впечатление на президента США. Однако она же вызвала у него раздражение. Трамп, как утверждают источники, считает, что действия Украины могут привести к резкому обострению конфликта. 

Он полагает, что вместо атак Зеленский должен сосредоточиться на переговорах с Россией, которые проходят в Стамбуле. 

Ранее о реакции Трампа сообщало и издание Axios. По данным их источников, президент США назвал операцию Украины «мощной» и «дерзкой», но одновременно выразил обеспокоенность возможной реакцией Москвы. 

Собеседники Axios отметили, что Трамп опасается срыва своей дипломатической инициативы. Речь идет о российско-украинских переговорах, которые стали первыми за последние три года. 

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог также заявил, что атака была «очень смелой», но при этом несёт в себе риск дальнейшей эскалации. 

Операция «Паутина» была проведена Службой безопасности Украины 1 июня. По заявлению СБУ, атаки пришлись на авиабазы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево. Все объекты находятся на территории России. 

По оценке западной разведки, повреждены 40 российских самолетов, из них от 10 до 13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражен 41 самолет, половина из них не подлежит восстановлению. 

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, заявило, что самолеты не были уничтожены, а лишь получили повреждения. 

 

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