Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани заявил о стратегическом характере отношений между Анкарой и Дохой. По его словам, сотрудничество двух стран имеет исключительное значение для поддержания региональной стабильности.

Фидан подчеркнул, что двухмесячная блокада гуманитарной помощи в Газу недопустима и что Израиль должен быть принужден к немедленному прекращению огня. Он добавил, что восстановление Сирии и отмена санкций против нее остаются приоритетными задачами для обеих стран. Отмечено также, что двусторонний товарооборот между Турцией и Катаром демонстрирует устойчивый рост.

В ходе пресс-конференции министры подтвердили, что единственным справедливым решением палестино-израильского конфликта остается создание двух независимых государств. Турция и Катар договорились продолжать совместные усилия по облегчению страданий сирийского народа и обсудили дополнительные меры поддержки сирийского правительства. Турция, по словам Фидана, намерена и далее оказывать всестороннюю поддержку палестинской стороне в достижении полного прекращения огня.