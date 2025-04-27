ПОЛИТИКА
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Турция и Катар подтвердили общее стремление к стабильности в регионе
Хакан Фидан и шейх Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани обсудили ситуацию в Газе, Сирию и палестино-израильский конфликт
Турция и Катар подтвердили общее стремление к стабильности в регионе
27 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани заявил о стратегическом характере отношений между Анкарой и Дохой. По его словам, сотрудничество двух стран имеет исключительное значение для поддержания региональной стабильности.

Фидан подчеркнул, что двухмесячная блокада гуманитарной помощи в Газу недопустима и что Израиль должен быть принужден к немедленному прекращению огня. Он добавил, что восстановление Сирии и отмена санкций против нее остаются приоритетными задачами для обеих стран. Отмечено также, что двусторонний товарооборот между Турцией и Катаром демонстрирует устойчивый рост.

В ходе пресс-конференции министры подтвердили, что единственным справедливым решением палестино-израильского конфликта остается создание двух независимых государств. Турция и Катар договорились продолжать совместные усилия по облегчению страданий сирийского народа и обсудили дополнительные меры поддержки сирийского правительства. Турция, по словам Фидана, намерена и далее оказывать всестороннюю поддержку палестинской стороне в достижении полного прекращения огня.

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