Израильские власти закрыли шесть школ, работающих под эгидой БАПОР — Агентства ООН по помощи палестинским беженцам. Эти учреждения находились в оккупированных районах Восточного Иерусалима, включая лагеря беженцев в Шуфате, Сильване, Сур-Бахере и Вади аль-Джозе. Полиция и чиновники из Министерства образования вошли в здания и выдали предписания о закрытии — у агентства 30 дней, чтобы свернуть деятельность.

По словам главы информационного офиса БАПОР Абир Исмаил, школы посещают около 800 учеников.

«Если нас вынудят закрыться, дети лишатся базового права на образование, а их будущее окажется под угрозой», — заявила она.

Руководитель агентства Филипп Лаззарини назвал действия Израиля нарушением международного права и принципов, защищающих миссии ООН от вмешательства местных властей.

Учащихся, вероятно, переведут в израильские школы, где действует учебная программа, не признающая палестинскую идентичность. Учебники по истории и гражданскому обществу в таких школах, по мнению критиков, игнорируют сам факт существования палестинского народа. Израиль намеренно заставляет палестинских детей забыть свою идентичность — для этого израильские военные массово закрывают школы, изымают учебники и арестовывают учителей.

Тель-Авив усилил давление на агентство БАПОР после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года. Израильские власти безосновательно обвинили отдельных сотрудников БАПОР в связях с ХАМАС — обвинение, которое организация категорически отвергла. В январе Кнессет принял закон, запрещающий агентству работать на территории Израиля, включая оккупированный Восточный Иерусалим.

С начала 2024 года Израиль последовательно блокирует контакты с БАПОР, отказывает в сотрудничестве по вопросам помощи Газе и теперь переходит к закрытию учреждений в Восточном Иерусалиме. Это может парализовать деятельность агентства в 19 лагерях беженцев по всему Западному берегу.

Военные операции Израиля, сопровождаемые бомбардировками и сносом жилых кварталов, уже привели к изгнанию более 40 тыс. палестинцев из лагерей Дженин и Тулькарм.

БАПОР, основанное в 1949 году, сейчас помогает 750 тыс. палестинцев — не только в образовании, но и в здравоохранении и психологической поддержке. Теперь же под угрозой — вся инфраструктура помощи.



