ПОЛИТИКА
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В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу: десятки раненых
Машина протаранила шествие болельщиков футбольной команды во время праздновании победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге; среди 50 пострадавших четверо детей
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу: десятки раненых
/ Reuters
4 часа назад

Вечером в понедельник в Ливерпуле автомобиль врезался в толпу болельщиков, праздновавших победу «Ливерпуля» в чемпионате Англии по футболу. По данным полиции, в результате инцидента пострадали около 50 человек, включая четверых детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Машина, черный Ford Galaxy, двигалась по улице Уотер-стрит и протаранила сотни людей, которые собрались, чтобы приветствовать свою команду.

За рулем находился 53-летний мужчина, которого задержали на месте происшествия. Полиция Ливерпуля сообщила, что нападение не связано с терроризмом и попросила не спекулировать о мотивах преступника. Свидетели описывают хаос и панику: люди «прыгали в стороны», чтобы спастись, а затем толпа окружила автомобиль и пыталась остановить водителя. На помощь пострадавшим приехали десятки машин скорой помощи и пожарные, которые помогали вытащить людей из-под машины.

Инцидент произошел в самом конце праздничной процессии «Ливерпуля» — день, который должен был стать днем радости для болельщиков. В соцсетях многие сравнивают произошедшее с трагедией на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки погибли 97 человек. Премьер-министр Великобритании назвал случившееся «ужасным» и выразил соболезнования пострадавшим. Клуб «Ливерпуль» заявил, что его «мысли и молитвы с теми, кто был затронут».

Полиция Ливерпуля подтвердила, что число пострадавших может увеличиться. Улицы города были оцеплены до поздней ночи, а власти обещают провести тщательное расследование всех обстоятельств случившегося.

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