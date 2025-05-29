Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль принимает новый план прекращения огня в Газе и обмена пленными, предложенный американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. «Израиль принимает новый план Уиткоффа», — заявил он на встрече с семьями израильских заложников, как указано в официальном сообщении его офиса.

План стал результатом переговоров, которые Уиткофф ведет с обеими сторонами. В четверг ХАМАС подтвердил получение нового предложения от посредников, но подробности сделки пока остаются закрытыми. Представители ХАМАС заявили, что накануне удалось достичь «общей основы» для постоянного прекращения огня.

Соглашение может стать значимым шагом в направлении урегулирования конфликта, который продолжается с начала израильской операции в Газе. Американская дипломатическая активность направлена на снятие напряженности и возвращение заложников.

На фоне принятия нового предложения аналитики отмечают осторожный оптимизм в Израиле. «Теперь все зависит от конкретики: обмен пленными, гарантии безопасности и контроль за выполнением договоренностей», — сказал один из представителей израильского правительства, подчеркнув важность роли США в этом процессе.