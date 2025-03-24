ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Что США приготовили для Украины?
На первом этапе перемирия между Россией и Украиной Вашингтон хочет добиться прекращения огня в Черном море
Что США приготовили для Украины?
Делегации РФ и США проводят переговоры в Саудовской Аравии, готовя почву для будущей встречи лидеров / Reuters
24 марта 2025 г.

Американские и российские официальные лица 24 марта проводят переговоры в Саудовской Аравии, в центре обсуждений — возможность прекращения огня в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, Вашингтон стремится достичь локального соглашения перед тем, как переходить к более широкому перемирию в Украине.

Источники издания отметили: главная цель переговоров — морское перемирие в Черном море, что позволит обеспечить безопасность судоходства и перевозки зерновых. Хотя в последние месяцы в этом регионе не наблюдалось активных боевых действий, США рассматривают договоренность как важный шаг к снижению напряженности.

Кремль подтвердил информацию СМИ, отметив, что Москва открыта к переговорам и перемирию в акватории. Примечательно, что российско-американские переговоры в Саудовской Аравии проходят без участия украинской делегации — с ними американцы планируют встретиться уже после того, как согласуют детали сделки с Москвой.

Переговоры РФ и США последовали за встречей делегации США с украинскими представителями в воскресенье. Инициатива связана с усилиями президента Дональда Трампа, который на прошлой неделе провел отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Американскую делегацию на встречах в Саудовской Аравии возглавляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Антон. Россию представляют бывший дипломат, ныне глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил CBS, что делегации США, России и Украины собрались в одном здании в Эр-Рияде. По его словам, обсуждаются не только вопросы Черного моря, но и возможное установление «линии контроля» между Россией и Украиной. Это может включать меры верификации, поддержание мира и фиксацию текущих позиций войск.  

Кроме того, рассматриваются «меры по укреплению доверия», в том числе возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.


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