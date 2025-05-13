ПОЛИТИКА
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Китай вернул Boeing на рынок
Китай отменил запрет на закупку самолетов Boeing, действовавший почти месяц, после договоренности с США о временном снижении пошлин в рамках 90-дневной передышки в торговой войне
Китай вернул Boeing на рынок
Китай отменил запрет на закупку самолетов Boeing / Reuters
13 мая 2025 г.

Производитель самолетов Boeing получил возможность возобновить поставки в Китай: Пекин снял действовавший около месяца запрет на закупку его лайнеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Снятие ограничений стало возможным после соглашения между США и Китаем о снижении взаимных пошлин на 90 дней. По договоренности, Китай снизит тарифы до 10%, а США — до 30%. Решение было принято по итогам прошедших в выходные торговых переговоров.

По информации агентства, китайские государственные органы уже начали уведомлять авиакомпании и агентства о возможности возобновления закупок американских самолетов. Им разрешено организовать поставки на собственных условиях и в удобные сроки.

Boeing оказался среди первых пострадавших в ходе торговой войны. В середине апреля Пекин запретил национальным перевозчикам закупать самолеты этого производителя. В тот момент готовилась отправка около 10 лайнеров Boeing 737 Max, а до конца года планировалась поставка до 50 единиц.

Дополнительное давление оказали 125% пошлины, введенные Китаем в ответ на действия Вашингтона. Впоследствии США подняли тарифы до 145%, что сделало дальнейшие сделки экономически нецелесообразными.

Хотя запрет снят, остаются вопросы по срокам реальных поставок. Некоторые самолеты, ранее заказанные китайскими перевозчиками, были отправлены обратно в США. В Boeing сообщили, что готовы перенаправить непринятые борта другим покупателям. Интерес к этим самолетам, возможно с учетом скидок, проявляют Индия, Малайзия и Саудовская Аравия.

Судьба дальнейших поставок будет зависеть от того, смогут ли США и Китай урегулировать разногласия в течение 90-дневного срока. На данный момент участники рынка не уверены, удастся ли выйти на более устойчивое соглашение.

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