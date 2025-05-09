Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась инициатива по прекращению огня в Украине.

В заявлении, опубликованном в соцсети X, Макрон подчеркнул, что приветствует четкий и безусловный призыв Трампа к 30-дневному перемирию. По его словам, утром в пятницу этот призыв также поддержали партнеры Франции в Великобритании и скандинавских странах.

Макрон призвал немедленно приступить к реализации соглашения о прекращении огня.

«Без притворства и маневров, направленных на затягивание времени», — добавил он. Президент Франции напомнил, что Украина согласилась на перемирие почти два месяца назад. Теперь, по его словам, очередь за Россией.

«Если Москва не ответит, мы вместе с европейскими партнерами и в тесной координации с США будем готовы к решительным действиям», — заявил Макрон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также поддержал инициативу перемирия. В пятницу он заявил, что в случае отказа России от участия в мирных переговорах Берлин готов усилить санкции. Днем ранее он провел разговор с Трампом, выразив поддержку плану по прекращению огня.

8 мая президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что считает необходимым немедленное 30-дневное прекращение огня и вновь предупредил о возможности новых санкций против России в случае его срыва.

«Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это прекратилось. Я хочу этого, и США этого тоже хотят», — подчеркнул американский лидер.