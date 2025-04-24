Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США находятся на «правильном пути» и ядерное соглашение может быть достигнуто, если администрация Трампа не выдвинет «нереалистичных требований», сообщило полуофициальное информационное агентство Mehr.

Арагчи выступил во время визита в Китай, который участвует в параллельных дипломатических усилиях по разрешению многолетнего противостояния между Ираном и США по поводу ядерной программы Тегерана.

«Непрямые переговоры с США идут по правильному пути, но еще слишком рано о чем-то судить. Мы осторожно оптимистичны», — цитирует Арагчи агентство Mehr.

«Если американская сторона продолжит конструктивный подход и избежит нереалистичных и невыполнимых требований, я уверен, что мы в конечном итоге сможем достичь хорошего соглашения», — добавил он.

Ожидается, что Арагчи и его американский коллега Стив Уиткофф встретятся для третьего раунда переговоров при посредничестве в субботу в столице Омана Маскате.

Перспектива ядерной сделки между США и Ираном повысила вероятность возвращения иранской нефти на мировые рынки. Прогресс в ядерных переговорах Ирана привел к снижению цен на нефть примерно на 1,2-1,3% в понедельник. Эталонная марка Brent торговалась по цене $66,13 за баррель, а WTI — по $62,88 за баррель.

«Мы добились очень хорошего прогресса в прямых и непрямых обсуждениях, — заявил в субботу американский чиновник. Арагчи также охарактеризовал переговоры как «конструктивные и хорошие».

Президент США Дональд Трамп угрожал военными действиями против Ирана, если не будет достигнуто новое соглашение, заменяющее ядерную сделку 2015 года, заключенную при администрации Барака Обамы.