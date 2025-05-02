Группа из 42 демократов, включая Элизабет Уоррен, обратилась к Пентагону с требованием проверить участие Илона Маска и его SpaceX в проекте Golden Dome — системы спутникового обнаружения ракет. Поводом послужили сообщения о тесных связях Маска с Белым домом и о том, что именно его компания — один из главных претендентов на многомиллиардный контракт.

Особое беспокойство вызвало предложение SpaceX внедрить для ПВО «абонентскую модель» — по сути, превратить госбезопасность в сервис по подписке. Конгрессмены считают, что такая схема может подорвать контроль Пентагона над системой и предоставить бизнесмену «неприемлемый рычаг влияния» на оборонную политику США.

В письме демократы прямо ставят под сомнение, является ли Golden Dome системой, призванной защищать американцев, или просто «очередным способом обогатить Маска и других элит». Если подозрения подтвердятся, авторы письма просят передать дело в Минюст для возможного уголовного расследования.

Пока Пентагон ограничился формулировкой «изучаем обращение». Сам Маск кратко отреагировал в X: «Это неправда». Тем временем, Сенат уже заложил в проект $27 млрд — и если Маск получит контракт, его влияние на оборонную сферу станет беспрецедентным.