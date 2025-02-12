ПОЛИТИКА
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Момент, как президент Франции проигнорировал рукопожатие премьер-министра Индии.
Неловкий момент: Макрон не пожал руку премьеру Индии
Момент, как президент Франции проигнорировал рукопожатие премьер-министра Индии / Reuters
12 февраля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по-видимому, проигнорировал попытку премьер-министра Индии Нарендры Моди пожать ему руку во время саммита по искусственному интеллекту в Париже. На кадрах видно, как Моди протягивает руку Макрону, который не отвечает на жест и вместо этого здоровается с другими участниками саммита. Инцидент вызвал реакцию в социальных сетях: одни сочли это дипломатическим пренебрежением, другие предположили, что ситуация была случайной. Ни французское, ни индийское правительства не прокомментировали этот эпизод.

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