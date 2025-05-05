Партия «Альтернатива для Германии» (АдН) обратилась в административный суд Кельна с иском против Федерального ведомства по защите конституции (BfV). Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление пресс-секретаря лидера партии Алисы Вайдель.

Иск был подан после того, как BfV официально классифицировало АдН как «подтвержденную крайне правую экстремистскую организацию».

Ранее партия направила ведомству предупредительное письмо с требованием отозвать заявление и подписать декларацию о прекращении наблюдения. Ответа от ведомства не последовало.

В иске партия требует юридически запретить ведомству классифицировать, исследовать или контролировать ее как экстремистскую структуру.

АдН утверждает, что подобная классификация и ее публикация являются незаконными.

В заявлении BfV говорится, что решение основано на «экстремистском характере всей партии», которая, по мнению ведомства, нарушает принципы защиты человеческого достоинства.

До этого АдН рассматривалась как подозреваемая организация, но уже тогда против нее могли применяться спецсредства — слежка, записи, вербовка информаторов. Новый статус позволяет использовать эти меры без дополнительных процедур.

По информации Spiegel, ведомство завершило переоценку партии на прошлой неделе и передало доклад объемом более 1100 страниц в Министерство внутренних дел Германии. В нем приведены доказательства «антиконституционного характера организации», возглавляемой Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой.

В правительстве ФРГ пока сдержанно относятся к возможности полного запрета АдН.

На последних парламентских выборах партия получила 152 мандата и стала крупнейшей оппозиционной силой. Особенно высока ее поддержка в восточных землях.

Согласно апрельскому опросу, АдН впервые возглавила рейтинг политических партий Германии.