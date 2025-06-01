В новых условиях, предложенных ХАМАС, содержатся ключевые пункты: прекращение огня на 60 дней, с гарантией со стороны президента США Дональда Трампа, а также поэтапный обмен пленными. При этом, по мнению палестинских переговорщиков, «в первоначальной версии Уиткоффа отсутствовали четкие гарантии — что могло сорвать весь процесс». Среди изменений — требования о постепенном освобождении 10 живых заложников и передачи тел 18 погибших израильтян, растянутой на 60 дней, что должно исключить «срыв договоренностей» со стороны Израиля.

ХАМАС также настаивает на том, чтобы в течение 60-дневного перемирия начались прямые переговоры о постоянном мире. Среди прочего — создание независимого комитета для управления Газой, вывод израильских войск на позиции до 2 марта и гарантия беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи. Отмечается, что эта позиция ХАМАС совпадает с позицией палестинских источников Middle East Eye, которые считают нынешнюю версию Уиткоффа слишком расплывчатой и «неспособной предотвратить возобновление войны».

По данным Axios, проект соглашения о прекращении огня, подготовленный Уиткоффом, «был полностью согласован с Израилем и стал результатом его встречи с доверенным лицом Нетаньяху — Роном Дермером» ранее на этой неделе.

Сам спецпосланник в субботу отверг правки ХАМАС, назвав их «неприемлемыми» и «шагом назад», и потребовал согласия с «существующей рамкой» — уже в начале предстоящей недели. На этом фоне палестинские источники предупреждают: без учета их правок соглашение рискует повторить провал предыдущих перемирий.