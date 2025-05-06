ПОЛИТИКА
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В Британии запретят флаги Украины?
Партия Реформ требует снять украинские флаги со зданий муниципалитетов — остаться должны только британские символы
В Британии запретят флаги Украины?
Британская партия Reform призвала убрать флаги Украины / Reuters
6 мая 2025 г.

Партия Реформ, набравшая обороты на последних выборах в Англии, оказалась в центре громкого скандала. Ее лидеры заявили, что на зданиях муниципалитетов можно будет вывешивать только два флага — британский Union Jack и английский флаг святого Георгия. Остальные — под запретом.

Речь идет о 10 муниципалитетах, где партия победила по итогам последних выборов. Это включает крупные графства Ланкашир, Стаффордшир и Кент, где партия Реформ теперь либо правит единолично, либо имеет крупнейшую фракцию. 

Лидер партии Зия Юсуф объявил о «немедленной нормализации» флаговой политики. Первоначально предполагалось, что цель — убрать ЛГБТ-символику. Но быстро стало ясно: под запрет попадет и украинский флаг, который в последние годы массово вывешивали в поддержку Киева. 

Досталось и традиционным британским флагам, которые вывешивали различные малые города — например, ланкаширский флаг Красной Розы. Это вызвало бурный всплеск местного патриотизма — бары, пабы и магазины начали вывешивать местный флаг, протестуя против решения партии.

Резкая реакция Лондона также не заставила себя ждать. Депутат от лейбористов Майк Тапп обвинил главного депутата партии Найджела Фаража и его партию в «преклонении перед Москвой». По его словам, попытка запретить украинский флаг в канун 9 мая — «все, что нужно знать о партии Реформ». В Лондоне напомнили и о прошлых высказываниях Фаража, в которых он обвинял НАТО и ЕС в «провоцировании» Путина.

Сами реформисты поспешили смягчить позицию. После волны критики — в том числе со стороны консерваторов — партия заявила, что county flags (региональные флаги) все же будут разрешены. Но о флаге Украины — ни слова.

Для партии Реформ, новой политической силы, обещавшей вернуть британцам «гордость за нацию», этот эпизод стал первой репутационной ловушкой. Пытаясь сыграть на патриотизме, партия Фаража, похоже, сама себе наступила на флаг.


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