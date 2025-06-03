Впервые опубликованы результаты тестов на пол олимпийской чемпионки по женскому боксу Иман Хелиф с чемпионата мира 2023 года. Медицинский отчет указывает на мужские биологические характеристики спортсмена.

Документ был обнародован всего через 36 часов после того, как организация World Boxing постановила, что Хелиф потребуется пройти проверку пола для участия в будущих соревнованиях в женской категории.

Американский журналист Алан Абрахамсон опубликовал данные медицинского обследования боксера, проведенного в Нью-Дели в марте 2023 года. Именно эти результаты стали основанием для дисквалификации Хелиф с чемпионата мира.

Документ, размещенный на сайте 3 Wire Sports, характеризует результаты Хелиф как «аномальные». «Хромосомный анализ выявляет мужской кариотип», — говорится в обследовании. Кариотип относится к полному набору хромосом человека, который в случае Хелиф, по данным Международной боксерской ассоциации (IBA), является XY — мужским типом.

Результаты тестов несут фирменный бланк лаборатории Dr Lal Path Labs в Нью-Дели, аккредитованной Американским колледжем патологов и сертифицированной швейцарской Международной организацией по стандартизации. Это прямо противоречит заявлениям представителя МОК Марка Адамса, который на напряженной пресс-конференции на Олимпиаде в Париже назвал результаты «случайными» и «незаконными».

Президент МОК Томас Бах пошел еще дальше, утверждая, что результаты являются продуктом российской дезинформационной кампании. Он указал, что IBA во главе с россиянином Умаром Кремлевым была лишена признания МОК из-за споров по этике и финансовому управлению.

World Boxing объявила, что все спортсмены старше 18 лет в ее соревнованиях должны пройти генетический тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определения пола. Хелиф, которой разрешили боксировать в Париже из-за женского статуса в паспорте, не предоставила никаких доказательств наличия женских хромосом за девять месяцев с начала скандала.

Ужесточение позиции World Boxing стало реакцией на широкое возмущение скандалом в Париже. Там Хелиф и тайваньская спортсменка Линь Юйтин завоевали олимпийские титулы, хотя IBA годом ранее запретила им выступления из-за отсутствия у них женских хромосом.

Итальянка Анджела Карини, первая соперница, побежденная Хелиф, описала, как получила такой сильный удар, что испугалась за свою жизнь. Мексиканка Брианда Тамара Крус, которая сражалась с Хелиф в 2022 году, заявила: «Я не думаю, что когда-либо чувствовала что-то подобное за свои 13 лет в боксе, даже в спаррингах с мужчинами».

Федерация Гондураса в переписке с Women's Rights Network заявила, что «необходимо принять меры, чтобы только женщины по рождению могли участвовать в женских соревнованиях». Их перуанские коллеги также настоятельно призвали к «защите женщин».