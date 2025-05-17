ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Лидеры Турции и Казахстана провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых обсудил двусторонние отношения и региональные вопросы
Лидеры Турции и Казахстана провели телефонный разговор
Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев / AA
17 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события.

Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время беседы были затронуты вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Казахстаном как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних платформ, прежде всего Организации тюркских государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами будет и впредь углубляться на всех уровнях.

В завершение разговора президент Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us