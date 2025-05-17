Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события.

Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

Во время беседы были затронуты вопросы укрепления сотрудничества между Турцией и Казахстаном как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних платформ, прежде всего Организации тюркских государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами будет и впредь углубляться на всех уровнях.

В завершение разговора президент Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения.