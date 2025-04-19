Соединенные Штаты изучают возможность признания Крыма российским в качестве одного из элементов потенциального соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечает агентство, такая уступка стала бы крупнейшим сигналом о стремлении президента Дональда Трампа добиться мирного соглашения. При этом подобный шаг подорвет международные нормы, запрещающие аннексию территорий, и будет воспринят как политическая победа президента России Владимира Путина, который с 2014 года добивается международного признания российского суверенитета над полуостровом.

Источники Bloomberg подчеркивают, что окончательное решение по Крыму пока не принято. Один из американских чиновников отказался комментировать детали, а Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запросы агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не пойдет на уступки в вопросе территориальной целостности. По словам западного дипломата, любые уступки требуют согласования с Украиной и не приведут к устойчивому миру без четких гарантий прекращения огня и системы международной безопасности для Киева.

По данным Bloomberg, идея с признанием Крыма обсуждалась вместе с другими предложениями США, включая исключение темы вступления Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций. Эти инициативы поднимались на переговорах в Париже с участием госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа, президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Великобритании и Украины.

Следующий раунд переговоров намечен на следующую неделю в Лондоне. Несмотря на дипломатическую активность, Владимир Путин, по информации агентства, пока не дал согласия на широкую сделку.