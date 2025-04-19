ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США могут признать Крым российским
Администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма частью России в рамках мирных переговоров с Москвой
США могут признать Крым российским
Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
19 апреля 2025 г.

Соединенные Штаты изучают возможность признания Крыма российским в качестве одного из элементов потенциального соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Как отмечает агентство, такая уступка стала бы крупнейшим сигналом о стремлении президента Дональда Трампа добиться мирного соглашения. При этом подобный шаг подорвет международные нормы, запрещающие аннексию территорий, и будет воспринят как политическая победа президента России Владимира Путина, который с 2014 года добивается международного признания российского суверенитета над полуостровом.

Источники Bloomberg подчеркивают, что окончательное решение по Крыму пока не принято. Один из американских чиновников отказался комментировать детали, а Белый дом и Госдепартамент США не ответили на запросы агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев не пойдет на уступки в вопросе территориальной целостности. По словам западного дипломата, любые уступки требуют согласования с Украиной и не приведут к устойчивому миру без четких гарантий прекращения огня и системы международной безопасности для Киева.

По данным Bloomberg, идея с признанием Крыма обсуждалась вместе с другими предложениями США, включая исключение темы вступления Украины в НАТО и смягчение антироссийских санкций. Эти инициативы поднимались на переговорах в Париже с участием госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стива Уиткоффа, президента Франции Эммануэля Макрона, а также представителей Великобритании и Украины.

Следующий раунд переговоров намечен на следующую неделю в Лондоне. Несмотря на дипломатическую активность, Владимир Путин, по информации агентства, пока не дал согласия на широкую сделку.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us