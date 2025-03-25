ВОЙНА В ГАЗЕ
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Сколько палестинцев покинули Газу по программе «добровольного отъезда»?
Израиль начал реализацию программы «добровольного отъезда» палестинцев из Газы: с начала марта уехали лишь около тысячи человек
Сколько палестинцев покинули Газу по программе «добровольного отъезда»?
/ AFP
25 марта 2025 г.

Израиль инициировал программу по вывозу палестинцев из сектора Газа в рамках так называемого плана добровольной эмиграции. С начала марта эксклав уже покинули около 1 тыс. человек, еще 600 ожидаются в ближайшую неделю, сообщают израильские СМИ.

На прошлой неделе проект приобрел практическую плоскость — 70 человек с иностранным гражданством или родственниками за рубежом вылетели из аэропорта Рамон на юге Израиля на борту румынского военного самолета.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 22 марта о создании нового управления, которое будет курировать «безопасный и контролируемый» выезд желающих покинуть Газу. Ведомство займется координацией пограничных переходов, инфраструктуры и транспортных маршрутов по суше, морю и воздуху совместно со странами назначения.

Кац утверждает, что программа соответствует международному законодательству и реализует «видение Дональда Трампа», при котором предпринимались попытки найти государства, готовые принять палестинцев из Газы.

«Мы задействуем все доступные ресурсы, чтобы воплотить этот план и обеспечить выезд всем, кто захочет покинуть Газу», — заявил он.

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