ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Хотят ли в Киеве прекращения огня?
Украина поддерживает мирные усилия США и хочет полностью положить конец войне, а не добиваться лишь 30-дневного перемирия
Хотят ли в Киеве прекращения огня?
Украина согласна на полное прекращение огня / Reuters
25 марта 2025 г.

Украина безоговорочно поддерживает идею полного прекращения огня с Россией, выходящего за рамки предлагаемого 30-дневного перемирия, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Мы от всей души поддерживаем эту идею (окончить войну)», — сказала Маркарова в интервью Bloomberg. «Нам нужно, чтобы Россия согласилась на это», — добавила она, подчеркнув, что «для танца нужны двое».

Ее заявление прозвучало после завершения первой фазы 12-часовых переговоров между представителями США и России в Саудовской Аравии. Как заявил 25 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры носили технический характер, потому их содержание Москва раскрывать не планирует. 

Что касается соглашения по природным ресурсам, Маркарова отметила, что переговорные группы обеих стран нацелены на скорейшее завершение и подписание договора. Однако украинские официальные лица подчеркнули, что задержка, похоже, исходит от США, пишет Reuters.

Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что сделка по ресурсам может быть достигнуто в ближайшее время, его администрация сосредоточилась на прекращении огня в Украине. Кроме того, Трамп предложил передать в американское управление энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, речь идет об украинских атомных электростанциях — крупнейших в Европе.

«Есть множество отраслей, в которых мы можем сотрудничать», — дипломатично отметила Маркарова, назвав среди ключевых сфер энергетический сектор, сельское хозяйство, инфраструктуру и оборонные технологии.  

«Мы действительно хотели бы расширить сотрудничество с США, а также с европейскими партнерами и другими странами. У нас есть огромный потенциал для совместных проектов с американскими компаниями», — добавила посол.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли на фоне продолжающихся атак России на Украину. В понедельник во время их проведения российские ракеты ударили по городу Сумы на северо-востоке Украины, повредив школу, больницу и несколько многоэтажных жилых домов. По данным местных властей, пострадали по меньшей мере 88 человек.


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