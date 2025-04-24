Слова президента США Дональда Трампа о статусе Крыма полностью соотносится с российской позицией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно», — цитируют Пескова российские СМИ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о юридическом непризнании российской оккупации Крыма «вредно» для переговорного процесса.

Песков отметил, что Москва ценит посреднические усилия Вашингтона в мирных инициативах.

«Работа ведется, мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны», — заявил он.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что Россия продолжает диалог с США и настроена на поиск решений, при этом приоритетом остаются интересы безопасности страны.

«Президент (РФ Владимир) Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается», — сказал Песков.

Он отказался комментировать утечки, касающиеся якобы существующего мирного плана Трампа.

«Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана», — отметил он.

В Кремле также заявили, что обсуждение размещения иностранных военных контингентов на территории Украины расценивается как неприемлемое.

«Это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя прошедшую в Лондоне встречу с участием представителей США, Великобритании, Франции, Германии и Украины, Песков указал на разногласия между участниками.

«Мы продолжаем наш диалог по разным каналам, это другой угол процесса, видим, что там есть определенные разногласия», — отметил он.

Он добавил, что Кремль сообщит о следующей встрече президента России с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом, если такая состоится.

«Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем, все вам сообщим», — сказал Песков.