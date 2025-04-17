ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Армию Дании будут обучать в Украине?
Копенгаген может отправить своих солдат в Украину для изучения дроновой войны
Армию Дании будут обучать в Украине?
Украинский солдат запускает беспилотник / Пресс-служба ВСУ
17 апреля 2025 г.

Дания рассматривает возможность отправки своих военнослужащих в Украину для участия в краткосрочных обучающих сессиях по тактике применения боевых дронов. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на начальника штаба вооруженных сил Дании генерала Петера Бойсена. По его словам, речь идет об участии в занятиях на полигонах на западе Украины, вдали от линии фронта, без вовлечения в боевые действия.

Как уточняется, целью миссий станет наблюдение за украинскими методами ведения дроновой войны, а также накопление боевого опыта, который Дания может использовать в своей военной доктрине. Идея была озвучена украинской стороной в ходе визитов датских командиров в феврале. Окончательное решение пока не принято.

Инициатива вызвала резкую отповедь со стороны России. Посольство РФ в Копенгагене предупредило, что нахождение датских военных в Украине будет расценено как провокация, а сами солдаты — как «законные цели». На этом фоне Минобороны Дании выступило с разъяснением, что конкретных планов по отправке персонала на учения в Украину пока нет, а заявление генерала отражает лишь общую дискуссию о возможных форматах взаимодействия.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Дания остается одним из наиболее активных европейских союзников Киева и уже направила военную и гуманитарную помощь на сумму, эквивалентную 2,3% своего ВВП. Интерес к украинскому опыту использования дронов отражает стремление Запада перенять технологии и тактики, оказавшиеся ключевыми на современном поле боя.

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