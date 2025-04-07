Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия должна «танцевать танго», если действительно хочет мира с Украиной — но, по его словам, Кремль пока не готов к этому. В интервью CBS News Рютте поддержал позицию президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что Москва должна проявить реальную готовность закончить войну.

«Мяч явно на стороне русских», — сказал Рютте. Он добавил, что линия фронта движется «в неправильном направлении» — за последние недели РФ усилили наступление в Донецкой области, практически полностью вернули себе части Курской области и готовятся к наступлению на Сумскую область.

По словам Рютте, сама война только разрушает города и уносит жизни. Политик отметил, что Вашингтон прилагает усилия, чтобы достичь перемирия, но без участия России мир невозможен. «Танго в одиночку не танцуют. А Россия сейчас вообще не танцует», — уточнил генсек.

Скепсис Рютте совпадает с растущим разочарованием на Западе. Еще в середине марта Дональд Трамп использовал ту же метафору, комментируя предварительное соглашение между США и Украиной о 30-дневном перемирии. Тогда он выразил надежду, что Путин присоединится к договоренности: «Надеюсь, президент Путин тоже согласится, и мы сможем запустить это шоу».

Путин действительно воспринял инициативу положительно, но выдвинул ряд встречных условий, которые в Киеве и ЕС восприняли как несерьезные и ультимативные. В частности, президент РФ заявил, что присутствие украинских военных в Курской области мешает мирным переговорам. Он задался вопросом, как будет урегулирован их статус. Также он требует, чтобы Украина прекратила мобилизацию, а Запад остановил поставки оружия Киеву. Тем не менее, Путин дал понять, что готов обсудить эти вопросы с Трампом лично.

Позже глава Белого дома выразил сомнение в искренности России. «Если я решу, что они тянут время, — мне это не понравится», — предупредил он, назвав инициативу «психологически ограниченной по срокам».

Украина, в свою очередь, обозначила свои красные линии: сохранение армии, непризнание оккупации и отказ от уступок, которые ослабляют ее суверенитет.



