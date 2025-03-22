ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Китай может войти в «коалицию желающих»
Пекин изучает возможность присоединения к инициативе Франции по миротворческой миссии в Украине
Китай может войти в «коалицию желающих»
Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине / Reuters
22 марта 2025 г.

Власти Китая рассматривают возможность участия в потенциальной миротворческой миссии на территории Украины. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на осведомленные источники в дипломатических кругах Евросоюза.

По данным собеседников издания, китайские дипломаты в Брюсселе консультировались с европейскими коллегами и «прощупывали почву» относительно участия КНР в так называемой «коалиции желающих», которую инициировала Франция.

Источники утверждают, что Пекин интересовался, воспримут ли в Европе участие Китая как приемлемое или даже желательное. В Брюсселе полагают, что включение Китая в миротворческую коалицию может повысить шансы на согласие России допустить международное присутствие на украинской территории. Однако, как уточнили собеседники издания, вопрос остается «деликатным».

Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите ЕС 20 марта анонсировал проведение очередного саммита «коалиции желающих», который пройдет 27 марта.

«Моей целью будет четко подтвердить готовность поддержать Украину в краткосрочной перспективе», — заявил он. Ожидается, что в саммите примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключали отправки миротворцев в Украину при условии прекращения огня. В Великобритании для этого уже приведены в боевую готовность подразделения спецназа.

В феврале официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай не обсуждает возможность отправки миротворческого контингента на территорию Украины. Он подчеркивал, что Пекин выступает за прекращение войны путем диалога и переговоров.

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