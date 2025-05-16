Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за полную переоценку отношений между Европейским Союзом и Соединенным Королевством.

Выступая на конференции JPMorgan Global Markets Conference в Париже, он заявил, что это должно стать приоритетом ЕС в ближайшие месяцы.

«После Brexit нам нужно изменить и полностью переосмыслить отношения», — подчеркнул Макрон. По его словам, если обе стороны смогут договориться, это «может изменить лицо континента». Его заявление приводит агентство Bloomberg.

Призыв Макрона совпал с позицией нового канцлера Германии Фридриха Мерца, который также выступил за восстановление диалога с Великобританией.

Заявление президента Франции прозвучало на фоне подготовки саммита ЕС–Британия, который пройдет в Лондоне на следующей неделе. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о масштабной перезагрузке отношений после Brexit.

Брюссель и Лондон пытаются урегулировать споры по рыболовству и санитарным нормам. Планируется, что по итогам саммита 19 мая стороны подпишут три документа: о партнерстве в области обороны и безопасности, о будущем сотрудничестве в других сферах, а также совместное заявление, подчеркивающее союз в условиях геополитической нестабильности.

В июле король Чарльз III примет Макрона с первым государственным визитом. В рамках поездки президент Франции также проведет двусторонний саммит со Стармером.

По данным СМИ, Макрон и Стармер в последние месяцы тесно координировали европейскую политику в отношении войны в Украине. Они также пытались убедить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.